Алтайского депутата обязали выплатить штраф за «бабушку с коронавирусом из Барнаула»

Чемальский районный суд рассмотрел жалобу Корнеева на привлечение его к административной ответственности в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Суд признал обоснованным такое решение, оно вступило в силу.

Оштрафовали депутата за видео, в котором он рассказал про больную коронавирусом пенсионерку из Чемала, приехавшую из Барнаула.

«Оперативный штаб вскоре опроверг сообщение депутата: женщина, о которой шла речь, была доставлена из Алейского района (не из Барнаула) из дома-интерната для престарелых и инвалидов, где находилась под круглосуточным медицинским наблюдением в связи с другим заболеванием. Она прошла исследование на коронавирус, результат был отрицательным», — отмечает издание.

Напомним, еще в апреле суд признал Корнеева виновным в «распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу <…> общественной безопасности». Это решение он и пытался обжаловать.

Стоит отметить, что Корнеева недавно сместили с поста заместителя председателя районного совета. Депутаты ссылались на его скандальное поведение. К примеру, прославился пьяным дебошем с нападением на женщин — избежал ответственности после примирения.

Кстати, будучи депутатом Новоалтайского горсовета, Корнеев привлекался к ответственности за «действия с бюджетными средствами».

Ранее Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса.