Алтайская прокуратура будет обжаловать смягчение меры пресечения Михаилу Старцеву

Центральный районный суд Барнаула выпустил Старцева из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест до 26 ноября. Ходатайство прокуратуры о продлении содержания обвиняемого в изоляторе отклонили.
«Данное решение будет обжаловано в апелляционной инстанции», — заявили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Также в ведомстве сообщили, что первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления завершил следственные действия по громкому делу. В ближайшее время обвиняемый и его адвокат получат материалы для ознакомления.
После этого его уголовное дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой обвиняемый нанес смертельный удар по голове 40-летнему Павлу Рохлову, полагает следствие.
Михаилу Старцеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.