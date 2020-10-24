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Происшествия

Алтайская прокуратура будет обжаловать смягчение меры пресечения Михаилу Старцеву

Решение суда о смягчении меры пресечения для участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаила Старцева не устраивает сторону обвинения.

Массовая драка в Барнауле.
Массовая драка в Барнауле.
instagram.com/sveta_roh/

Центральный районный суд Барнаула выпустил Старцева из СИЗО, сменив меру пресечения на домашний арест до 26 ноября. Ходатайство прокуратуры о продлении содержания обвиняемого в изоляторе отклонили.

«Данное решение будет обжаловано в апелляционной инстанции», — заявили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Также в ведомстве сообщили, что первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления завершил следственные действия по громкому делу. В ближайшее время обвиняемый и его адвокат получат материалы для ознакомления.

После этого его уголовное дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой обвиняемый нанес смертельный удар по голове 40-летнему Павлу Рохлову, полагает следствие.

Михаилу Старцеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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