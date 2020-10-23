Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле выпустили из СИЗО

Суд смягчил меру пресечения участнику смертельной драки на Старом базаре в Барнауле. Михаила Старцева отпустили под домашний арест, пишет «МК на Алтае».

Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания в СИЗО, но суд отклонил это требование и отправил Старцева под домашний арест. Информацию подтверждают в СУ СКР по Алтайскому краю.

В августе сторона защиты подавала жалобу и настаивала на том, что Старцев не опасен для общества и не может повлиять на ход расследования, но краевой суд отказывал в смягчении меры пресечения.

Михаилу Старцеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой обвиняемый нанес смертельный удар по голове 40-летнему Павлу Рохлову, полагает следствие.

14 октября в эфир вышла программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященная этому громкому делу.