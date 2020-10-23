Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле выпустили из СИЗО

Суд смягчил меру пресечения участнику смертельной драки на Старом базаре в Барнауле. Михаила Старцева отпустили под домашний арест, пишет «МК на Алтае».

Драка на Старом базаре в Барнауле.
Драка на Старом базаре в Барнауле.
кадр из видео.

Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания в СИЗО, но суд отклонил это требование и отправил Старцева под домашний арест. Информацию подтверждают в СУ СКР по Алтайскому краю.

В августе сторона защиты подавала жалобу и настаивала на том, что Старцев не опасен для общества и не может повлиять на ход расследования, но краевой суд отказывал в смягчении меры пресечения.

Михаилу Старцеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла массовая драка, в результате которой обвиняемый нанес смертельный удар по голове 40-летнему Павлу Рохлову, полагает следствие.

14 октября в эфир вышла программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященная этому громкому делу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость