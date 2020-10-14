Участники смертельной драки на Старом базаре в Барнауле рассказали о трагедии в программе Малахова

Программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященная смертельной драке в Барнауле, в результате которой погиб 40-летний Павел Рохлов, вышла на телеканале «Россия-1».

В передаче встретились вдова погибшего в потасовке барнаульца и участница драки, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге — Лилия Ворогушина. Последняя проходит по этому громкому делу в качестве свидетеля.

Напомним, что в результате смертельного конфликта было возбуждено уголовное дело, обвиняемым по которому проходит бывший боксер Михаил Старцев. Именно ему вменяют причинение смертельной травмы Павлу Рохлову.

Сейчас Старцев находит под стражей.

В программе Малахова обсудили и роль в этой трагедии барнаульца, который не раз упоминался в контексте данного конфликта, как некий инвалид. Участники передачи рассказали, что он в течение всего вечера приставал к собравшимся неподалеку от Старого базара гражданам.

Именно вокруг персоны этого мужчины и завязалась потасовка, которую пытался разнять Павел Рохлов.

В «Прямом эфире» рассказали, что сейчас этот мужчина будто бы исчез.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в ночь на 27 июля 2020 года у Старого базара произошла драка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, пытавшийся разнять дерущихся, погиб.

Против 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Еще одной участницей конфликта стала Лилия Ворогушина — жительница Барнаула, которая в свое время демонстрировала выдающиеся достижения в кикбоксинге.