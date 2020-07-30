Родители боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле, рассказали о его доброте

Родители боксера Михаила Старцева, участвовавшего в драке со смертельным исходом в Барнауле, рассказали RT о произошедшем.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля на Старом базаре. Барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, который занимался боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

«Добрый он у нас, вообще очень добрый. Если кто-то обращается к нему, он всегда поможет. Это не просто слова, много же людей его знают», — рассказала мать молодого человека.



Отец выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Он также подчеркнул, что «вопиющая ситуация была создана не одним Михаилом».

«Я прочитал высказывание губернатора Виктора Томенко. Я согласен с ним, что это вопиющая ситуация, недопустима она на Алтае», — добавил мужчина.

Ранее бармен барнаульского кафе рассказал о том, как развивался конфликт, кто был зачинщиком и что привело к драке.

С погибшим Павлом Рохловым простились 29 июля в Покровском кафедральном соборе.