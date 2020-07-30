Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июля 20°C
Алтайское поле
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Родители боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле, рассказали о его доброте

Родители боксера Михаила Старцева, участвовавшего в драке со смертельным исходом в Барнауле, рассказали RT о произошедшем.

Родители барнаульского боксера Михаила Старцева.
Родители барнаульского боксера Михаила Старцева.
кадр из видео.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля на Старом базаре. Барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, который занимался боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

«Добрый он у нас, вообще очень добрый. Если кто-то обращается к нему, он всегда поможет. Это не просто слова, много же людей его знают», — рассказала мать молодого человека.


Отец выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Он также подчеркнул, что «вопиющая ситуация была создана не одним Михаилом».

«Я прочитал высказывание губернатора Виктора Томенко. Я согласен с ним, что это вопиющая ситуация, недопустима она на Алтае», — добавил мужчина.

Ранее бармен барнаульского кафе рассказал о том, как развивался конфликт, кто был зачинщиком и что привело к драке.

С погибшим Павлом Рохловым простились 29 июля в Покровском кафедральном соборе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость