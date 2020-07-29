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Происшествия

«Все прервалось в один миг». В Барнауле проходит прощание с погибшим в смертельной драке на Старом базаре

Прощание с барнаульцем Павлом Рохловым, скончавшимся в результате драки, которая произошла в ночь на 27 июля на Старом базаре, проходит в эти минуты в Покровском кафедральном соборе.

Прощание с Павлом Рохловым.
Прощание с Павлом Рохловым.
Анна Зайкова.

Перед траурной церемонией сестра жены погибшего Ирина Соболевская пообщалась с журналистами и рассказала о трагедии.

Так, в беседе с представителями СМИ она отметила, что лично не знакома с обвиняемым по уголовному делу, возбужденному после смертельной драки. В то же время она отметила, что по слухам и поступающей ее семье информации, фигурант дела якобы ранее был судим и уже неоднократно был замечен в применении насилия по отношению к другим людям.

Ирина Соболевская подчеркнула, что родные и близкие Павла Рохлова сделают все, чтобы виновный в смерти барнаульца понес наказание.

Также она рассказала о том, как семья погибшего переживает трагедию. «Все прервалось. (У семьи были) огромные планы. Они хотели в первый раз вывезти ребенка на море», — отметила горожанка.

Ранее о произошедшем высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он назвал случившееся недопустимым и подчеркнул, что следит за расследованием уголовного дела.

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