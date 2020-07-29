Бармен барнаульского кафе рассказал, с чего началась смертельная драка на Старом базаре

Бармен летнего кафе рассказал интернет-сообществу « Барнаул 22 » о том, как развивался конфликт, кто был зачинщиком и что привело к смертельной драке в районе Старого базара.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля. Барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, который занимался боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

Бармен рассказал, что заведение работает до полуночи и первыми, часов в 10−11 вечера, там появилась компания погибшего — девушки и сам молодой человек.

«Мест не было, они купили воды и перекусить, расположились рядом на соседней территории. Включили музыку в машине», — отметил он, подчеркнув, что музыка играла громко и пришлось вызвать полицию.

Примерно в это же время пришел «так называемый инвалид», которого через час кинется защищать Павел.

«На инвалида он не похож. В этот день он пришел уже выпивший. У него возник конфликт с гостями и тоже дело дошло практически до драки, но урегулировали. Потом он куда-то исчез», — отметил бармен.

После, когда заведение готовилось к закрытию, «инвалид» опять появился и начал «ко всем приставать».

В это же время на такси приехали люди, ставшие главными персонажами конфликта — две девушки и мужчина в черной футболке, который нанес Павлу смертельный удар. Они сразу повздорили с «инвалидом».

Массовая драка в Барнауле. кадр из видео.

«Моментально у них на какой-то почве происходит конфликт, буквально минута… они приехали не к нам в заведение, а просто куда-то на территорию», — отметил бармен.

После «инвалид» достает «биту», которую очевидцы также называли костылем, размахивает и попадает по «блондинке, которая была с парнем в черной футболке». Далее конфронтация перетекла в активную фазу.

«Его роняют, начинают бить. И тут этот бедный парень решает вмешаться и разнять драку, он подбегает <…> слышу крик девушки, вижу лежащее тело, побежал оказывать ему первую помощь», — рассказал свидетель трагедии.

Массовая драка в Барнауле. vk.com/incident22.

По словам работника заведения, после удара у Павла какое-то время был пульс и прерывистое дыхание. В это время боксер со своими женщинами попытался уйти и люди побежали за ними, чтобы вернуть, при этом «чуть ли не подрались».

После этого приехали сотрудники полиция и медики на машине реанимации.

Ранее одна из девушек, отдыхавшая с боксером, рассказала свою версию произошедшего на Старом базаре.

29 июля в Покровском кафедральном соборе проходит прощание с погибшим барнаульцем Павлом Рохловым. Сестра жены Павла пообщалась с журналистами.