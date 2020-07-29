Версия «агрессивной стороны»: спортсменка, дравшаяся на Старом Базаре в Барнауле, рассказала об убийстве

Девушка, принимавшая активное участие в пьяной драке, в которой погиб мужчина, рассказала интернет-сообществу « Барнаул 22 » свою версию того, «как было на самом деле».

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля в районе Старого базара. Барнаулец Павел хотел разнять драку, когда мужчина спортивного телосложения (боксер Михаил) сзади ударил его в голову, отчего тот упал на асфальт.

Девушка, которая плотно занималась кик-боксингом и известна в спортивных кругах не только Барнаула, отметила, что Михаил не проявлял никакой агрессии, пока Павел не ударил ее так, что она «отлетела на несколько метров, ударилась головой» и «на секунду потеряла сознание».

Она заявила, что до этого супруга Павла также повалила ее на асфальт и начала избивать.

По словам спортсменки, жена погибшего «была изрядна пьяна и агрессивна, вела себя неадекватно». Более того, подчеркнула кик-боксерша, эта женщина угрожала им убийством.

«После происшествия она села за руль своего BMW X7, я еще раз повторюсь — в состоянии опьянения, и пыталась совершить наезд на нас», — пожаловалась участница драки.

Что касается инвалида, из-за которого и начался весь конфликт, то, по словам девушки, он «выпрашивал весь вечер». Кроме того, отметила она, это был не инвалид, а просто «мужчина с костылем», который также грозился «всех убить».

«Сегодня на меня оказывается мощнейшее психологическое давление <…> я опасаюсь за свою жизнь и здоровье», — добавила спортсменка, подчеркнув, что «была трезва в момент происшествия и не применяла профессиональных приемов».

Массовая драка в Барнауле. кадр из видео.

Напомним, в соцсетях есть видео, на котором «агрессивная сторона» кричит, матерится, угрожает, бьет лежащего человека ногой по голове и не только. Подозреваемого в убийстве взяли под стражу.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство барнаульца на Старом базаре. По его словам, это «недопустимая жестокость» и «реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона».