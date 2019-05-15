Алтайские полицейские нашли в машине браконьеров 500 рыб и сети

В Алтайском крае полицейские задержали браконьеров, которые запрещенным способом выловили почти 500 рыб, сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Нива» для проверки документов. В багажнике машины обнаружили 459 карасей, семь ротанов, три рыбацких сети и надувную лодку.

Предварительно установлено, что двое жителей поселка Малиновский выловили рыбу сетями из озера, расположенного в Баевском районе. Мужчины не стали отрицать свою вину и признались в содеянном.

Полицейские возбудили уголовное дело. Браконьерам грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее в Барнауле у браконьера нашли пять километров рыболовных сетей.