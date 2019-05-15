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Происшествия

Алтайские полицейские нашли в машине браконьеров 500 рыб и сети

В Алтайском крае полицейские задержали браконьеров, которые запрещенным способом выловили почти 500 рыб, сообщает ГУ МВД России по региону.

Рыба, которую успели выловить.
Рыба, которую успели выловить.
УТ МВД России по СФО.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Нива» для проверки документов. В багажнике машины обнаружили 459 карасей, семь ротанов, три рыбацких сети и надувную лодку.

Предварительно установлено, что двое жителей поселка Малиновский выловили рыбу сетями из озера, расположенного в Баевском районе. Мужчины не стали отрицать свою вину и признались в содеянном.

Полицейские возбудили уголовное дело. Браконьерам грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее в Барнауле у браконьера нашли пять километров рыболовных сетей.

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