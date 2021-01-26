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Происшествия

Алтайские полицейские отправили в кафе замерзающих пассажиров сломавшегося автобуса

Двое алтайских полицейских помогли пассажирам автобуса, которые в морозную погоду не смогли доехать до Славгорода, сообщает региональное МВД.

Полицейские помогли пассажирам автобуса.
Полицейские помогли пассажирам автобуса.
22.мвд.рф.

Автобус сломался в воскресенье днем, 24 января, на трассе «Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан».

«Экипаж ДПС в составе капитана полиции Евгения Черненко и младшего лейтенанта полиции Алексея Сахно, находясь на маршруте патрулирования, заметил стоящий на обочине автобус Kia Granbird», — рассказали в ведомстве.

Водитель сообщил, что в пути сломался двигатель, в результате чего автобус остановился.

Автобус следовал по маршруту Барнаул — Славгород. В салоне находились 12 пассажиров.

«Инспекторы приняли все необходимые меры для отправки пассажиров к ближайшему кафе в селе Панкрушиха, откуда они смогли продолжить свой путь следующим автобусным рейсом», — отметили в МВД.

После чего полицейские привлекли спецтехнику, которая отбуксировала автобус до придорожного сервиса, где помогли устранить поломку.

Напомним, 25 января другой рейсовый автобус заглох на рубцовской трассе в 40-градусный мороз.

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