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Происшествия

Алтайские полицейские раскрыли дерзкую кражу тонны гречихи на прокорм скота

В Алтайском крае полицейские раскрыли кражу гречихи со склада, которую в мешках открыто возили по улице, сообщает региональное МВД.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Инцидент произошел намедни в Топчихинском районе — со склада в неизвестном направлении пропала гречиха в большом объеме.

На место незамедлительно прибыли оперативники, которые в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленника.

«Установили, что подозреваемый в период с 09:00 до 14:00 часов перевозил крупу себе домой», — рассказали в ведомстве детали кражи.

Также удалось выяснить, что односельчане своими глазами наблюдали, как мужчина возил мешки с гречкой на автомобиле своего сына.

Эту самую машину, на которой перевозили похищенную добычу, обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

У похитителя провели обыск — в его амбаре нашли одну тонну пропавшей крупы, которую он запланировал скормить скоту.

Мужчина полностью раскаялся в преступлении и дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь.

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