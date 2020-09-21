Алтайские полицейские раскрыли дерзкую кражу тонны гречихи на прокорм скота

Инцидент произошел намедни в Топчихинском районе — со склада в неизвестном направлении пропала гречиха в большом объеме.
На место незамедлительно прибыли оперативники, которые в кратчайшие сроки вышли на след злоумышленника.
«Установили, что подозреваемый в период с 09:00 до 14:00 часов перевозил крупу себе домой», — рассказали в ведомстве детали кражи.
Также удалось выяснить, что односельчане своими глазами наблюдали, как мужчина возил мешки с гречкой на автомобиле своего сына.
Эту самую машину, на которой перевозили похищенную добычу, обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
У похитителя провели обыск — в его амбаре нашли одну тонну пропавшей крупы, которую он запланировал скормить скоту.
Мужчина полностью раскаялся в преступлении и дал признательные показания. Он находится под подпиской о невыезде.
Ранее сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь.