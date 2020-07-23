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Сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) доказали положительное влияние на здоровье диеты с употреблением гречневой крупы, пишет НДН.инфо.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
СС0

Проведенный эксперимент на крысах показал, что после употребления пищи, обогащенной перемолотыми ядрами гречки, они демонстрировали оптимальную прибавку веса. Также обнаружили повышенный в 30 раз уровень «белка долголетия».

«У группы крыс, в чей рацион входила гречка, мы обнаружили умеренную экспрессию „белка долголетия“ SIRT1. Она не была слишком низкой или опасно высокой. Это именно „золотая середина“, которая положительно влияет на здоровье организма», — рассказала участница исследования Мария Рязанова.

Сиртуины — семейство белков, участвующие в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. SIRT1 также влияет на работу множества внутриклеточных процессов, в том числе лежащих в основе старения, пояснили ученые.

Крысу учат водить автомобильчик.
Крысу учат водить автомобильчик.
arstechnica.com

Исследователи подчеркнули, что гречка богата растительным белком и аминокислотами, которые организм использует для производства собственных белков.

Гречневая крупа также содержит витамины группы B, способствующие здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем. Кроме того, в ней есть значительное количество клетчатки, отвечающей за чувство сытости.

Ранее в Сибири запустили производство пломбира с гречкой — она делает десерт еще более «нежным и воздушным».

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