Сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь

Проведенный эксперимент на крысах показал, что после употребления пищи, обогащенной перемолотыми ядрами гречки, они демонстрировали оптимальную прибавку веса. Также обнаружили повышенный в 30 раз уровень «белка долголетия».

«У группы крыс, в чей рацион входила гречка, мы обнаружили умеренную экспрессию „белка долголетия“ SIRT1. Она не была слишком низкой или опасно высокой. Это именно „золотая середина“, которая положительно влияет на здоровье организма», — рассказала участница исследования Мария Рязанова.

Сиртуины — семейство белков, участвующие в образовании жировых клеток и метаболизме глюкозы. SIRT1 также влияет на работу множества внутриклеточных процессов, в том числе лежащих в основе старения, пояснили ученые.

Крысу учат водить автомобильчик. arstechnica.com

Исследователи подчеркнули, что гречка богата растительным белком и аминокислотами, которые организм использует для производства собственных белков.

Гречневая крупа также содержит витамины группы B, способствующие здоровью нервной, кровеносной и иммунной систем. Кроме того, в ней есть значительное количество клетчатки, отвечающей за чувство сытости.

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