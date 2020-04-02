Жених Ольги Бузовой из Новосибирска раздавал гречку и туалетную бумагу

«Раздал одну тонну гречки бесплатно! Сидите дома!», — написал Манукян.
Блогер отметил, что изначально видео хотели сделать максимально смешным, чтобы поднять настроение, поскольку «в мире сложилась не очень хорошая ситуация».
«Я не хотел показать, что я крутой и так далее <…> Я не жду какой-то похвалы… это видео для того, чтобы просто подарить вам любовь», — сказал в конце ролика Манукян.
Видео снимали 26 марта. В описании говорится, что «мы и не могли представить, что всего через несколько дней окажемся в самоизоляции».
Напомним, о романе известного блогера Манукяна и певицы Ольги Бузовой стало известно в октябре 2019 года.
Ранее в Новосибирске неизвестные пошутили про раздачу 1 апреля «наборов для борьбы с коронавирусом».