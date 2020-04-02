Жених Ольги Бузовой из Новосибирска раздавал гречку и туалетную бумагу

Новосибирец Давид Манукян рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о том, что раздал москвичам гречку и туалетную бумагу.

«Раздал одну тонну гречки бесплатно! Сидите дома!», — написал Манукян.



Блогер отметил, что изначально видео хотели сделать максимально смешным, чтобы поднять настроение, поскольку «в мире сложилась не очень хорошая ситуация».

«Я не хотел показать, что я крутой и так далее <…> Я не жду какой-то похвалы… это видео для того, чтобы просто подарить вам любовь», — сказал в конце ролика Манукян.

Видео снимали 26 марта. В описании говорится, что «мы и не могли представить, что всего через несколько дней окажемся в самоизоляции».

Напомним, о романе известного блогера Манукяна и певицы Ольги Бузовой стало известно в октябре 2019 года.

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