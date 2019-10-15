Ольгу Бузову уличили в тайном романе с известным блогером

В сети обсуждают новый роман Ольги Бузовой. Как пишет starhit.ru , певица и телеведущая давно встречается с блогером и исполнителем главной роли в клипе «Лайкер» Давидом Манукяном.

Как пишет издание, ранее Давид Манукян опровергал информацию о романе с Ольгой Бузовой. Однако словам блогера поверили не все. Поклонники «застукали» пару около станции метро «Коньково»: Ольга сидела на коленях Давида. Кроме того, после их видели страстно целующимися на улицах Москвы. А ранее фанаты певицы заметили, что влюбленные сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности.

Давид и Ольга свои отношения не комментируют.

Бузова и Манукян. Паблик «Светские хроники»

У журналистов появилась версия, что телеведущая не хочет афишировать новый роман из-за своего участия в романтическом реалити-шоу «План Б», в котором Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова будут «искать свою любовь».

В июне на презентации песни «Водица» Ольга Бузова рассказала о своем новом избраннике. Тогда девушка заявила, что ее возлюбленный — известный широкой публике человек.