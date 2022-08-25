26 августа
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Происшествия

Алтайские полицейские за 9 дней заставили уничтожить 320 гектаров конопли

В Алтайском крае подведены итоги операции «Мак-2022», третий этап которой проходил с 15 по 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские провели операцию "Мак-2022"
Полицейские провели операцию "Мак-2022"
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Каждый день в ней задействовали порядка 700 сотрудников, в том числе бойцов спецназа и инспекторов ГИБДД.

В общей сложности за этот период выявлено 89 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В их числе 15 случаев перевозки наркотических веществ. Изъято более 20 кг запрещенных средств.

Одной из составляющих операции стала борьба с дикорастущей коноплей. Всего выдано свыше 600 предписаний по уничтожению очагов этого растения. На их основании выжжено свыше 320 гектаров.

Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка из Тувы пыталась пронести наркотики в желудке своему земляку, который отбывал наказание в одной из колоний Новосибирска. Перед свиданием она проглотила 25 свертков с гашишем.

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