Алтайские пожарные ночью потушили пилораму, сараи и заброшку на Коммунистической

В Алтайском крае ночью 3 октября ликвидировали несколько крупных пожаров по повышенному рангу, сообщает региональное МЧС.

В Первомайском районе в селе Боровиха тушили помещения пилорамы — площадь пожара составила около 300 кв. метров.

«В Топчихинском районе в селе Белояровка загорелись надворные постройки на частном подворье на площади 300 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

В Рубцовске на улице Коммунистической горело заброшенное здание на площади около 100 кв. метров.

В ведомстве подчеркнули, что все пожары ликвидировали оперативно. Сейчас выясняют причины возгораний.

Спасатели обратились к жителям с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности — избегать перегрузки электросети, не использовать кустарные электроприборы, проверять исправность газового оборудования и печей.

Ранее в Барнауле пожарные по чистой случайности спасли садоводство в окружении соснового бора.