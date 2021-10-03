Алтайские пожарные ночью потушили пилораму, сараи и заброшку на Коммунистической

В Первомайском районе в селе Боровиха тушили помещения пилорамы — площадь пожара составила около 300 кв. метров.
«В Топчихинском районе в селе Белояровка загорелись надворные постройки на частном подворье на площади 300 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
В Рубцовске на улице Коммунистической горело заброшенное здание на площади около 100 кв. метров.
В ведомстве подчеркнули, что все пожары ликвидировали оперативно. Сейчас выясняют причины возгораний.
Спасатели обратились к жителям с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности — избегать перегрузки электросети, не использовать кустарные электроприборы, проверять исправность газового оборудования и печей.
Ранее в Барнауле пожарные по чистой случайности спасли садоводство в окружении соснового бора.