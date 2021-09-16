16 сентября
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Жизнь

Барнаульские пожарные по чистой случайности спасли садоводство в окружении соснового бора

В интернет-сообществе «Барнаул 22» опубликовали благодарность четверым сотрудникам МЧС от дачников и руководства садоводства «Котельщик».

Пожар в барнаульском садоводстве "Котельщик".
Пожар в барнаульском садоводстве "Котельщик".
кадр из видео.

Дачники отметили, что спасатели, которые по чистой случайности находились во время пожара в садоводстве, спасли не только лес, но и дома, огороды и разные постройки.

«От имени руководства „Котельщика“ и всех садоводов выражаем огромную благодарность сотрудникам МЧС Барнаульской части № 1 и № 2: Антону Гладилову, Роману Сикорскому, Максиму Рощихину и Александру Пронину», — говорится в обращении.

В садоводстве, которое находится в сосновом бору, загорелся ближний к лесу дом.

По словам дачников, спасатели сделали все, что от них зависело, чтобы сдержать огонь до приезда пожарных машин.

«Когда огонь заметили, эти парни попытались спасти хозяина дома, но было уже поздно — огромное пламя бушевало в доме. Ребята вчетвером организовали тушение. Они быстро собрали со всех территорий шланги и подключили воду. Отсекали пламя от леса, не давали перейти на соседний дом, не давали горящим конструкциям разлететься от ветра», — рассказала одна из дачниц.

Несколько садоводов, которые тоже находились поблизости, помогали как могли — таскали в ведрах воду и тушили пылающий дом.

Ранее в Кузбассе произошел обратный случай: пожарные потушили пылающую квартиру и спасли соседние помещения, а местные жители обвинили их в бездействии, после чего спасатели ответили на нападки.

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