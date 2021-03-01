Алтайские пожарные спасли из огня школьницу, взрослых дома не было

Соседи сказали, что внутри дома находится ребенок. Руководитель тушения пожара принял решение послать внутрь звено газодымозащитной службы, чтобы проверить все помещения дома.
Через несколько секунд спасатели вывели на улицу девочку, учащуюся 4 класса. Взрослых в доме не было, подчеркнули в МЧС.
Пожар полностью ликвидировали через 50 минут. Общая его площадь составила около 150 кв.м. Распространения огня удалось не допустить.
Ночью 26 февраля алтайские пожарные эвакуировали из задымленной девятиэтажки 11 человек.