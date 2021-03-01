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Происшествия

Алтайские пожарные спасли из огня школьницу, взрослых дома не было

Утром 1 марта в Новоалтайске произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Горел гараж и часть крыши.

Пожар в Новоалтайске.
Пожар в Новоалтайске.
22.mchs.gov.ru

Соседи сказали, что внутри дома находится ребенок. Руководитель тушения пожара принял решение послать внутрь звено газодымозащитной службы, чтобы проверить все помещения дома.

Через несколько секунд спасатели вывели на улицу девочку, учащуюся 4 класса. Взрослых в доме не было, подчеркнули в МЧС.

Пожар полностью ликвидировали через 50 минут. Общая его площадь составила около 150 кв.м. Распространения огня удалось не допустить.

Ночью 26 февраля алтайские пожарные эвакуировали из задымленной девятиэтажки 11 человек.

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