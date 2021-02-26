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Происшествия

Пожарные спасли пятерых детей в Барнауле, где ночью задымился подъезд многоэтажки

Алтайские пожарные ночью 26 февраля эвакуировали из задымленной девятиэтажки 11 человек, включая детей, сообщает региональное МЧС.

Пожарная машина. Барнаул.
Пожарная машина. Барнаул.
vk.com/barneos22.

Возгорание произошло в доме на Павловском тракте. На момент прибытия пожарных «наблюдалось сильное задымление во втором подъезде».

«Немедленно приступили к аварийно-спасательным работам и тушению возгорания. 35 человек самостоятельно эвакуировались из опасной зоны, звеньями газодымозащитной службы были спасены 11 человек, в том числе пять детей», — рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидировали за несколько минут. На месте помимо спасателей работали полицейские, медики и электрики.

Возгорание повредило мебель и вещи на третьем этаже жилого дома. В ведомстве подчеркнули, что сообщение о пожаре поступило вовремя, поэтому получилось избежать серьезных последствий.

Ранее в Алтайском крае произошли два трагических пожара с разницей в несколько часов.

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