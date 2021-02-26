Пожарные спасли пятерых детей в Барнауле, где ночью задымился подъезд многоэтажки

Возгорание произошло в доме на Павловском тракте. На момент прибытия пожарных «наблюдалось сильное задымление во втором подъезде».
«Немедленно приступили к аварийно-спасательным работам и тушению возгорания. 35 человек самостоятельно эвакуировались из опасной зоны, звеньями газодымозащитной службы были спасены 11 человек, в том числе пять детей», — рассказали в ведомстве.
Пожар ликвидировали за несколько минут. На месте помимо спасателей работали полицейские, медики и электрики.
Возгорание повредило мебель и вещи на третьем этаже жилого дома. В ведомстве подчеркнули, что сообщение о пожаре поступило вовремя, поэтому получилось избежать серьезных последствий.
Ранее в Алтайском крае произошли два трагических пожара с разницей в несколько часов.