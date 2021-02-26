Пожарные спасли пятерых детей в Барнауле, где ночью задымился подъезд многоэтажки

Возгорание произошло в доме на Павловском тракте. На момент прибытия пожарных «наблюдалось сильное задымление во втором подъезде».

«Немедленно приступили к аварийно-спасательным работам и тушению возгорания. 35 человек самостоятельно эвакуировались из опасной зоны, звеньями газодымозащитной службы были спасены 11 человек, в том числе пять детей», — рассказали в ведомстве.