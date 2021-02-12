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Происшествия

Два трагических пожара произошли в Алтайском крае с разницей в несколько часов

В двух селах Алтайского края вечером 11 и ночью 12 февраля произошли два пожара, которые унесли жизни людей.

Пожар.
Пожар.
22.mchs.gov.ru

Вечером 11 февраля загорелся жилой дом в селе Гуселетово Романовского района. Полыхала крыша строения, было плотное задымление. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 40 кв. метров.

При разборе конструкций обнаружили тела двух мужчин.

Второй случай гибели человека на пожаре произошел в селе Полуямки Михайловского района. Около 4:14 12 февраля там тоже сгорел жилой частный дом.

Войти внутрь горящего и наполненного едким дымом помещения не представлялось возможным из-за высокой температуры горения, рассказывают в МЧС.

Когда удалось локализовать открытое пламя, в одной из комнат строения была обнаружена погибшая хозяйка дома.

На месте работают следственно-оперативные органы. В обоих случаях специалисты устанавливают причину и обстоятельства происшествий.

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