Алтайские села продолжают жить без света. Аварию обещают устранить до конца дня

По состоянию на утро 21 октября в районе подключили социальные объекты. По шести селам работы продолжаются.

Сначала порвало ЛЭП, она по горам идет и резервной линии там нет. В субботу восстановили: нашли сломанный изолятор. В воскресенье начались тотальные отключения по всему району. Снега выпало сантиметров 35, он налип на провода до толщины в руку. Два столба упало в Карпово, один в Туманово, при этом добраться до них очень сложно.