Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Алтайские села продолжают жить без света. Аварию обещают устранить до конца дня

До конца дня 21 октября энергетики обещают устранить все повреждения на сетях в Солонешенском районе. Пока несколько сел находятся без электроэнергии, сообщила пресс-служба АКЗС. По данным алтайского филиала Россетей, поврежденные ЛЭП находятся в труднодоступных местах.

Зима. Дорога. ЛЭП.
Зима. Дорога. ЛЭП.
СС0

По состоянию на утро 21 октября в районе подключили социальные объекты. По шести селам работы продолжаются.

Андрей Осипов,
председатель комитета АКЗС по правовой политике:

Сначала порвало ЛЭП, она по горам идет и резервной линии там нет. В субботу восстановили: нашли сломанный изолятор. В воскресенье начались тотальные отключения по всему району. Снега выпало сантиметров 35, он налип на провода до толщины в руку. Два столба упало в Карпово, один в Туманово, при этом добраться до них очень сложно.

В район привезли и запустили дизельные генераторы.

Ночью 21 октября персонал алтайского филиала Россети Сибирь завершил устранение повреждений на линиях электропередачи 10 кВ. Провода ЛЭП очищают от налипшего снега, убирают за пределы охранных зон упавшие и склонившиеся под тяжестью снега ветви деревьев .

ЛЭП находятся в труднодоступных местах с пересеченной местностью, на отдельные участки которой не проходит ни один вид транспорта, отмечают энергетики.

«Для сокращения времени работ и скорейшего возобновления электроснабжения территории в штатном режиме на помощь персоналу Белокурихинских электросетей направлено 12 бригад из других производственных отделений филиала», — добавили в компании.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость