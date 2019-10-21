Алтайские села продолжают жить без света. Аварию обещают устранить до конца дня

По состоянию на утро 21 октября в районе подключили социальные объекты. По шести селам работы продолжаются.
Андрей Осипов,
председатель комитета АКЗС по правовой политике:
Сначала порвало ЛЭП, она по горам идет и резервной линии там нет. В субботу восстановили: нашли сломанный изолятор. В воскресенье начались тотальные отключения по всему району. Снега выпало сантиметров 35, он налип на провода до толщины в руку. Два столба упало в Карпово, один в Туманово, при этом добраться до них очень сложно.
В район привезли и запустили дизельные генераторы.
Ночью 21 октября персонал алтайского филиала Россети Сибирь завершил устранение повреждений на линиях электропередачи 10 кВ. Провода ЛЭП очищают от налипшего снега, убирают за пределы охранных зон упавшие и склонившиеся под тяжестью снега ветви деревьев .
ЛЭП находятся в труднодоступных местах с пересеченной местностью, на отдельные участки которой не проходит ни один вид транспорта, отмечают энергетики.
«Для сокращения времени работ и скорейшего возобновления электроснабжения территории в штатном режиме на помощь персоналу Белокурихинских электросетей направлено 12 бригад из других производственных отделений филиала», — добавили в компании.