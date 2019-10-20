Под тяжестью снега на Алтае рвутся провода и падают ЛЭП

Как сообщает офсайт Алтайского края, из-за непогоды электроснабжение прекращено в 760 домах, где проживают 1,6 тыс. человек.
Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения. Глава администрации района Виктор Горбачев координирует работу на месте.
Информация оперативно поступает губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Аварийные службы переведены в режим повышенной готовности. За два последних дня в Солонешенской районе выпала почти месячная норма осадков.
19 октября здесь уже возникали проблемы со светом.