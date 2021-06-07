Алтайские силовики задержали начальника райотдела ГИБДД

Общая сумма взяток, которые инкриминируют высокопоставленному стражу порядка и его сотруднику, по данным источника, составляет 300 и 200 тыс. рублей соответственно.
Деньги они якобы брали за незаконные действия по выдаче водительских удостоверений и постановке транспортных средств на учет.
В ФСБ подтвердили факт проведения оперативно-розыскных мероприятий, но подробностей пока не разглашают.
Ранее заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева заподозрили в получении взятки.