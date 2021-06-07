7 июня
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Происшествия

Алтайские силовики задержали начальника райотдела ГИБДД

ФСБ задержала начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» и его подчиненного по подозрению в получении взяток, сообщил «Банкфакс».

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Общая сумма взяток, которые инкриминируют высокопоставленному стражу порядка и его сотруднику, по данным источника, составляет 300 и 200 тыс. рублей соответственно.

Деньги они якобы брали за незаконные действия по выдаче водительских удостоверений и постановке транспортных средств на учет.

В ФСБ подтвердили факт проведения оперативно-розыскных мероприятий, но подробностей пока не разглашают.

Ранее заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева заподозрили в получении взятки.

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