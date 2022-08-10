Алтайские следователи начали проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы

Следственные органы проведут доследственную проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы в искусственном озере в Залесовском районе из-за того, что кто-то открыл задвижку и выпустил воду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.