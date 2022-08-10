10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Алтайские следователи начали проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы

Следственные органы проведут доследственную проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы в искусственном озере в Залесовском районе из-за того, что кто-то открыл задвижку и выпустил воду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
vk.com/zls_adm_plasteev

Правоохранители проверят факты, изложенные в средствах массовой информации, а также попытаются установить лиц, причастных к происшествию.

Действия злоумышленников могут квалифицировать как истощение поверхностных вод, которое повлекло существенный вред рыбным запасам (ст. 250 УК РФ).

Санкции статьи предусматривают до 180 тысяч рублей штрафа либо до 360 часов обязательных работ, а также до года исправительных работ либо арест на срок до трех месяцев.

Напомним, глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев сообщил, что неизвестные злоумышленники оставили без воды озеро Клубничное в Залесовском районе, тем самым спровоцировав массовую гибель рыбы. По его словам, такая ситуация повторяется уже второй год подряд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость