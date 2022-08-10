Алтайские следователи начали проверку по сообщениям о массовой гибели рыбы

Правоохранители проверят факты, изложенные в средствах массовой информации, а также попытаются установить лиц, причастных к происшествию.
Действия злоумышленников могут квалифицировать как истощение поверхностных вод, которое повлекло существенный вред рыбным запасам (ст. 250 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают до 180 тысяч рублей штрафа либо до 360 часов обязательных работ, а также до года исправительных работ либо арест на срок до трех месяцев.
Напомним, глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев сообщил, что неизвестные злоумышленники оставили без воды озеро Клубничное в Залесовском районе, тем самым спровоцировав массовую гибель рыбы. По его словам, такая ситуация повторяется уже второй год подряд.