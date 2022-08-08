9 августа
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Происшествия

«Кто-то спускает озеро». Тонны рыбы погибло в алтайском водоеме

Неизвестные злоумышленники оставили без воды озеро Клубничное в Залесовском районе, тем самым спровоцировав массовую гибель рыбы. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.

Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
vk.com/zls_adm_plasteev

«Уже два года подряд кто-то спускает озеро. Хочу отметить, что гидротехническое сооружение и земли вокруг озера находятся в аренде у ОАО „Залесовское“. Кто-то открывает задвижку. Осенью, и вот сегодня мы тоже наблюдаем, вся вода просто уходит. Вся рыба уничтожена», — уточнил Александр Пластеев.

В подтверждение своих слов руководитель муниципального образования опубликовал снимки с того места, что когда-то было озером. На кадрах видно множество погибших рыб. Точное число не приводится, но, судя по снимкам, речь идет о тоннах.

Чиновник подчеркнул, что в связи с этим необходимо принять «кардинальные меры». В частности, будет проведено расследование инцидента. Кроме того, планируется разработать превентивные мероприятия, чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем.

Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
vk.com/zls_adm_plasteev
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
vk.com/zls_adm_plasteev
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
Гибель рыбы в озере Клубничное в Залесовском районе
vk.com/zls_adm_plasteev

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края поймал карася с красными крупными опухолями. По словам мужчины, на подобного «мутанта» он натолкнулся во время рыбалки в Тальменском районе. Другие местные рыбаки в комментариях подтвердили, что такая рыба им тоже попадалась.

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