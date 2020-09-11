Алтайские следователи займутся агрессивным подростком и теми, кто его покрывал

Следователи возбудили уголовное дело по информации, которую в прошлом месяце распространили родители школьников. Они утверждают: 14-летний подросток систематически избивал детей в одном из дворов Барнаула, а правоохранительные органы бездействовали.

«По сообщению, выявленному в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ („Халатность“). Предварительно, подросток 14 лет в одном из дворов Барнаула систематически применял физическое насилие к детям», — говорится в сообщении Следственного комитета по Алтайскому краю.



На все жалобы родителей потерпевших детей должностные лица органов системы профилактики Ленинского района города не реагировали и подростка на учет не ставили.

Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, ранее громкая история с избиением детей произошла в Камне-на-Оби, где группа подростков терроризировала сверстников на протяжении долгого времени. Инцидентом также заинтересовались алтайские следователи.