Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку из закрытой квартиры через балкон

По предварительным данным, родственники пенсионерки забеспокоились, когда та в течение суток перестала выходить на связь и открывать дверь. Они вызвали сотрудников МЧС.
Те прибыли около 18.00 на улицу Красноармейскую. Работали спасатели 8-го пожарно-спасательного отряда. Также на вызов приехала карета скорой помощи.
Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось подниматься по автолестнице на четвертый этаж и заходить в квартиру через балкон.
По словам очевидцев, через некоторое время на носилках вынесли пожилую женщину и погрузили в скорую помощь. Данные о ее состоянии не уточняются.
Ранее семья с двухлетним ребенком застряла в кювете в Алтайском крае.