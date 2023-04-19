19 апреля
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Происшествия

Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку из закрытой квартиры через балкон

Спасатели эвакуировали пожилую женщину в Камне-на-Оби 18 апреля. Для этого им пришлось подняться на автолестнице на четвертый этаж и проникнуть в квартиру через балкон. Об этом сообщают «Каменские известия».

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

По предварительным данным, родственники пенсионерки забеспокоились, когда та в течение суток перестала выходить на связь и открывать дверь. Они вызвали сотрудников МЧС.

Те прибыли около 18.00 на улицу Красноармейскую. Работали спасатели 8-го пожарно-спасательного отряда. Также на вызов приехала карета скорой помощи.

Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось подниматься по автолестнице на четвертый этаж и заходить в квартиру через балкон.

По словам очевидцев, через некоторое время на носилках вынесли пожилую женщину и погрузили в скорую помощь. Данные о ее состоянии не уточняются.

Ранее семья с двухлетним ребенком застряла в кювете в Алтайском крае.

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