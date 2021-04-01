Алтайские спасатели показали завораживающее видео, как взрывается лед

Главное управление МЧС показало видео, как инженерно-саперная рота взрывает лед на реках, чтобы разрушить ледяные пласты и не допустить заторов. На записи можно увидеть все этапы процесса.

В МЧС рассказали, что 31 марта на Бие в Красногорском районе — в 5 километрах ниже по течению от села Сосновка — было организовано проведение взрывных работ силами специалистов инженерно-саперной роты воинской части (Алейск).



А 1 апреля в районе села Мальцева Курья Бийского района тоже проведены профилактические подрывы льда на Бие.

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Во взрывных работах задействованы силы и средства администраций сел и районов. Контроль обстановки осуществляют оперативные группы ГУ МЧС России по краюпожарно-спасательного гарнизона.

Ранее altapress.ru рассказывал: по прогнозам, в Алтайском крае текущей весной может повториться ситуация 2018 года — а тогда от разгула стихии в регионе пострадало более 25 тыс. человек.