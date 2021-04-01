1 апреля
﻿
Происшествия

Алтайские спасатели показали завораживающее видео, как взрывается лед

Главное управление МЧС показало видео, как инженерно-саперная рота взрывает лед на реках, чтобы разрушить ледяные пласты и не допустить заторов. На записи можно увидеть все этапы процесса.

Взрыв льда на Бие.
Взрыв льда на Бие.
ВКонтакте - ГУ МЧС.

В МЧС рассказали, что 31 марта на Бие в Красногорском районе — в 5 километрах ниже по течению от села Сосновка — было организовано проведение взрывных работ силами специалистов инженерно-саперной роты воинской части (Алейск).

А 1 апреля в районе села Мальцева Курья Бийского района тоже проведены профилактические подрывы льда на Бие.



Во взрывных работах задействованы силы и средства администраций сел и районов. Контроль обстановки осуществляют оперативные группы ГУ МЧС России по краю, пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее altapress.ru рассказывал: по прогнозам, в Алтайском крае текущей весной может повториться ситуация 2018 года — а тогда от разгула стихии в регионе пострадало более 25 тыс. человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость