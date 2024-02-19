19 февраля
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Происшествия

Алтайские спасатели выручили пассажиров рейсового автобуса с замерзшей дверью

Сотрудники МЧС спасли 40 пассажиров автобуса "Бурла — Барнаул", сообщили в ведомстве.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Настасья Коваленко

Дверь автобуса замерзла из-за низких температур. В связи с этим продолжать движение было невозможно.

Пожарные отогрели транспорт тепловой пушкой. В это время пассажиры находились в помещениях пожарно-спасательной части и пожарно-спасательного отряда. Автобус с людьми успешно продолжил движение по маршруту.

МЧС напоминает: в Алтайском крае начался период серьезных морозов, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности и одеваться теплее!

Ранее до рекордных -44 градусов опустилась температура в Алтайском крае.

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