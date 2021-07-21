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Происшествия

Алтайский таможенник отказался от взятки за казахские арбузы

Сотрудник Алтайской таможни не соблазнился взяткой, которую предложил ему гражданин Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба таможенного органа.

Арбузы
Арбузы
СС0

Мужчина передал тысячу рублей сотруднику таможни прямо в помещении пункта пропуска в Третьяковском районе.

Деньги должны были поспособствовать ускорению процедуры пропуска, но таможенник от такого вознаграждения отказался и доложил в отдел по противодействию коррупции.

«После передачи денежных средств, взяткодатель был задержан сотрудниками отделения по противодействию коррупции Алтайской таможни и Линейного отдела полиции на станции Рубцовск Алтайского ЛУ МВД России на транспорте», — добавили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 000 рублей).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что уже два года не кушал арбузы после отравления нитратами.

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