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Жизнь

Жириновский рассказал, как помощники отравили его арбузами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в своем Telegram-канале, что уже два года не кушал арбузы после отравления нитратами.

Жириновский посетил Институт питания.
Жириновский посетил Институт питания.
t.me/zhirinovskylive.

Накануне Жириновский посетил Институт питания. Он отметил, что пища — это ключевой фактор, определяющий здоровье человека.

При этом политик подчеркнул, что для здоровья человека особенно опасна химия, которую добавляют во фрукты, овощи и ягоды ради красивого и спелого вида.

«Я сам однажды страшно отравился арбузами. Поторопились помощники, привезли, мы сразу съели, а потом всем стало плохо. Проверили — страшное превышение нитратов», — рассказал Жириновский.

После этого лидер ЛДП уже два года не ел арбузов — не может найти без нитратов.

«Даже на полях, где химию уже не применяют, бахчевые растут с нитратами, потому что вся земля пропитана», — завил политик.

Жириновский отметил, что на встрече с руководством НИИ договорился о совместном законопроекте о комплексной лабораторной работе с продуктами питания в России.

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