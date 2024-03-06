Алтайские таможенники пресекли ввоз немаркированной Coca-Cola

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни не допустили в торговый оборот на внутренний рынок РФ газированные напитки известных брендов.

Таможенники пресекли грузовик с запрещенной продукцией в пункте пропуска «Веселоярск» совместно с Пограничным управлением ФСБ России по региону, сообщает Алтайская таможня.

Партия напитков Coca-Cola перемещалась из Киргизии без обязательной маркировки. Вес груза составил более 26 тонн.

Товар задержали и передали правоохранителям проведения последующей проверки и принятия процессуального решения.

За последние два месяца Алтайской таможне удалось выявить 2,4 тыс. единиц немаркированной продукции. На внутреннем рынке Алтайского края таможенники нашли более 3,1 пачки сигарет без обязательной маркировки.

Напомним, что обязательная маркировка сладкой газированной воды в стеклянной и полимерной упаковке введена в РФ с декабря 2023 года. Она является гарантией безопасности и качества товаров и позволяет потребителю отследить путь продукции от производителя до прилавка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле изъяли более 250 нелегальных вейпов.

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