21 февраля
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Жизнь

В Барнауле изъяли более 250 нелегальных вейпов

На алтайской таможне выявили электронные сигареты и жидкости для них без обязательной маркировки и необходимых документов.

Дым.
Дым.
СС0

Пресс-служба алтайской таможни сообщила, что нелегально ввезенную в страну продукцию иностранного производства изъяли из продажи.

Будет проведена экспертиза для определения рыночной стоимости, самих предпринимателей проверяют правоохранители.

Отмечается, что с начала 2024 года на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили более 2300 пачек немаркированной табачной продукции.

Ранее сообщалось, что сибирские подростки накурились вейпа и уже почти полмесяца лежат в больнице. Они решили попробовать что-то новое, а в результате попали в реанимацию.

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