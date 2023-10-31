Сибирские подростки накурились вейпа и уже почти полмесяца лежат в больнице

Подросткам 12 и 15 лет. Они пошли в туалет попробовать новое развлечение, а от туда уже попали в реанимацию.
На данный момент в школе проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростка расстреляли за отказ покупать вейп.
Двое школьников из Новосибирска покурили вейп на перемене и уже почти полмесяца лежат в больнице, передает NGS.
Подросткам 12 и 15 лет. Они пошли в туалет попробовать новое развлечение, а от туда уже попали в реанимацию.
На данный момент в школе проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростка расстреляли за отказ покупать вейп.
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