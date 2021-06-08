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Происшествия

20 алтайских берез подвели трех приятелей под уголовное дело

Трое жителей поселка Тамбовский в Романовском районе подозреваются в незаконной рубке леса. С помощью бензопилы они спилили 20 берез и чурками перевезли домой, полагает полиция.

Березы.
Березы.
CC0

Деревья срубили в лесном массиве на территории участкового лесничества. Ущерб от действий лесорубов составил более 200 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как удалось установить, мужчины распиливали деревья в березовой колке и перевозили их чурками на личном транспорте к себе домой.

Вырубка березы.
Вырубка березы.
22.мвд.рф

При обыске полицейские изъяли у подозреваемых автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 с самодельными прицепами, а также две бензопилы и спилы деревьев.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, спилившего более десяти берез для отапливания частного дома. Ущерб от вырубки 13 сырорастущих берез оценили в 300 тыс. рублей.

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