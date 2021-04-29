На Алтае задержали преступника, планировавшего отапливать дом березами

33-летний житель села Верх-Чуманка в лесном массиве при помощи бензопилы добыл 13 сырорастущих берез.
«Ущерб от его действий составил почти 300 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Спиленные березы мужчина перевез к дому на личном грузовике. В ходе обыска у него изъяли сотовый телефон, бензопилу, машину ГАЗ-53 и 270 березовых чурок.
Мужчина полностью признал свою вину и сообщил, что срубил деревья для личного пользования — собирался отапливать дом и топить баню.
Возбудили уголовное дело по признакам «незаконной рубки лесных насаждений». За ущерб в особо крупном размере мужчине грозит до 7 лет лишения свободы (или иные варианты наказания).
Ранее сообщали про ленивого жителя Алтая, который «бензопилой порубил» березы в ближайшем околке.