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Жизнь

На Алтае задержали преступника, планировавшего отапливать дом березами

В Алтайском крае задержали мужчину, спилившего более десяти берез для отапливания частного дома, сообщает региональное МВД.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

33-летний житель села Верх-Чуманка в лесном массиве при помощи бензопилы добыл 13 сырорастущих берез.

«Ущерб от его действий составил почти 300 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Спиленные березы мужчина перевез к дому на личном грузовике. В ходе обыска у него изъяли сотовый телефон, бензопилу, машину ГАЗ-53 и 270 березовых чурок.

Мужчина полностью признал свою вину и сообщил, что срубил деревья для личного пользования — собирался отапливать дом и топить баню.

Возбудили уголовное дело по признакам «незаконной рубки лесных насаждений». За ущерб в особо крупном размере мужчине грозит до 7 лет лишения свободы (или иные варианты наказания).

Ранее сообщали про ленивого жителя Алтая, который «бензопилой порубил» березы в ближайшем околке.

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