Ленивый житель Алтая «бензопилой порубил» березы в ближайшем околке

22-летнего жителя Павловского района задержали за незаконную рубку пяти сырорастущих берез.

«В лесном массиве на территории лесничества при помощи бензопилы совершил рубку пяти деревьев. Ущерб составил 92 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек распилил березы на чурки и, погрузив в личный внедорожник, перевез к себе домой.

Правоохранителям парень пояснил, что он поленился искать сухостой, поэтому спилил первые попавшиеся деревья

Возбудили уголовное дело по признакам «незаконной рубки лесных насаждений» — до 4 лет лишения свободы, либо иные варианты наказания.

Ранее депутата АКЗС, объявленного в межгосударственный розыск, задержали и обвинили в незаконных рубках на 5 млн рублей.

Кстати, накануне в Красноярске экс-министр получила условно за вырубку 450 гектаров леса — это не пять берез срубить.