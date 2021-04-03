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Жизнь

Ленивый житель Алтая «бензопилой порубил» березы в ближайшем околке

В Алтайском крае задержали молодого человека, спилившего березы из-за нежелания искать сухостой, сообщает региональное МВД.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

22-летнего жителя Павловского района задержали за незаконную рубку пяти сырорастущих берез.

«В лесном массиве на территории лесничества при помощи бензопилы совершил рубку пяти деревьев. Ущерб составил 92 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек распилил березы на чурки и, погрузив в личный внедорожник, перевез к себе домой.

Правоохранителям парень пояснил, что он поленился искать сухостой, поэтому спилил первые попавшиеся деревья

Возбудили уголовное дело по признакам «незаконной рубки лесных насаждений» — до 4 лет лишения свободы, либо иные варианты наказания.

Ранее депутата АКЗС, объявленного в межгосударственный розыск, задержали и обвинили в незаконных рубках на 5 млн рублей.

Кстати, накануне в Красноярске экс-министр получила условно за вырубку 450 гектаров леса — это не пять берез срубить.

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