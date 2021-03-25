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Жизнь
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Экс-министр получила условно за вырубку 450 гектаров леса. Это не три сосны срубить

В Красноярске осудили бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Елену Вавилову по обвинению в незаконной передаче 450 гектаров леса, которые продали и вырубили, сообщает «Интерфакс».

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Вавилова получила 3 года условно с таким же испытательным сроком и лишилась права занимать административные должности в органах госвласти и на муниципальной службе в течение 3 лет.

По мнению суда, экс-министр ради высоких показателей эффективности деятельности министерства «незаконно предоставила госпредприятию „Красноярсклес“ лесные насаждения под видом обеспечения государственных нужд».

«В последующем указанные насаждения были проданы третьим лицам для заготовки древесины без заключения договоров аренды лесных участков, а вырученные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия», — отмечает агентство.

В результате государство потеряло более 69 тыс. кубометров леса. Древесину продали за 18 млн рублей.

Пособнику экс-министра — бывшему директору краевой госкомпании «Красноярсклес» — суд назначил 2 года условно.

Незаконная вырубка леса в Змеиногорском районе.
Незаконная вырубка леса в Змеиногорском районе.
onf.ru

Уголовное дело в отношении чиновницы возбудили в сентябре 2015 года за «превышение должностных полномочий», а экс-директора предприятия обвинили в «пособничестве в превышении должностных полномочий».

Осенью 2015 года Вавилову отстранили от должности министра экологи. По делу следователи допросили около 140 свидетелей.

Кстати, ранее на Алтае реальные сроки получили пятеро сельчан, срубивших 40 сосен — 67,32 кубометра. Также задержали мужчину, которому грозит до 7 лет — он спилил одну обыкновенную сосну.

Накануне алтайский депутат объяснил, почему обычных людей судят за «пару бревнышек». Оказалось, что они просто путают сухостой и валежник.

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