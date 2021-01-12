Жителю алтайского села грозит до 7 лет за «сосну обыкновенную»

В Алтайском крае задержали мужчину, который незаконно спилил сосну для собственных нужд, сообщает региональное МВД.

Злодеяние против государства совершил молодой житель Егорьевского района — незаконно добыл хвойное дерево.

20-летний парень решил заготовить дрова. Для этого он взял у знакомого «Газель» и бензопилу и поехал в лес.

«Сельчанин спилил растущее дерево породы „сосна обыкновенная“, распилил его и приготовил для вывоза. Однако незаконные действия пресек дежурный экипаж ДПС», — рассказали в ведомстве.

В качестве доказательств изъяли бензопилу, автомобиль и спилы деревьев. Парень признался в преступлении.

Жителю села грозит до 7 лет за «незаконную порубку деревьев, совершенную в особо крупном размере» — материальный ущерб составил 191 тыс. рублей.

Ранее сообщали про «варварское истребление леса» в барнаульском лесу, которое оказалось «восстановительными работами».