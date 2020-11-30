Варварство на Горе. В барнаульском лесу у санатория «Обь» повредили 50 сосен

В барнаульских лесах в районе санатория «Обь», расположенного по адресу Змеиногорский тракт, 77, начали происходить странные дела. Первыми забили тревогу местные жители и отдыхающие, которые любят прогулки на свежем воздухе. На участке площадью 50 на 25 метров специальной техникой были разорваны корни сосен. Барнаульцы негодуют от «варварского истребления леса».

По мнению жителей, это было сделано для того, чтобы подготовить участок к вырубке хвойных. Для этого неизвестные лица тракторами взрыхлили лесной участок, нарушив корневую систему деревьев.

Корреспонденты altapress.ru отправились на место странного происшествия. На первый взгляд зрелище действительно удручающее. Борозды, глубиной не менее 20 см, с двух сторон растянулись вдоль проселочной дороги, которая уходит вправо от развилки на территории поселка «Ерестной».

С левой стороны от нее под слоем свежего снега проступают борозды, общая ширина которых не менее двух метров. С правой — следы простираются ровными рядами на 25 метров вглубь леса. Видно, что корни не менее 50 сосен действительно порваны.

«После этого деревья быстро погибнут как бы сами собой. И уже ближайшей весной участок можно пустить под корчевание. Сомнительно, что такое варварство официально разрешено», — предположили участники Алтайского краевого совета по защите лесов.

В барнаульском лесу на Горе уничтожили корни 50-ти сосен. «Алтапресс».

Отметим, что согласно данным публичной кадастровой карты, участок отнесен к землям населенных пунктов. Разрешенное использование участков — для прочих объектов лесного хозяйства.

Возможно, у профильных комитетов и ведомств есть простое и рационально объяснение происходящему. Об этом их спросят сотрудники Общероссийского народного фронта. Барнаульцы к ним уже обратились.

Пока же отдыхающие и жители поселка могут всего лишь строить догадки. Побеждает версия, что землю просто варварски готовят для дальнейшей застройки.

Опыт такого потребительского отношения к лесу городские власти уже демонстрировали в Кировском бору на ул. Кутузова. Там для строительства коттеджей для многодетных семей были выделены два участка с литерами 14-б и 14-в. На защиту леса встали местные жители. Дело до сих пор рассматривается в суде.

Altapress.ru будет следить за развитием ситуации.