Читайте нас в соцсетях
18 сентября 6°C
Новости
Вся лента
Происшествия
420

Алтайский абитуриент попался на подделке документов при поступлении в вуз

Бийские полицейские проводят проверку по факту предоставления абитуриентом одного из вузов Бийска ненастоящего диплома. Парня подозревают в использовании поддельного документа.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

«Липовый» диплом свидетельствовал о победе молодого человека в престижном всероссийском конкурсе в 2018 году. Этот документ давал ему возможность заработать дополнительные баллы для поступления.

Если экспертиза подтвердит, что диплом поддельный, парню грозит судимость и наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев.

К уголовной ответственности могут привлечь и 29-летнего бийчанина, предъявившего в РЭО ГИБДД ненастоящее свидетельство профессионального водителя для сдачи экзамена на категории «Д» и «Е». Молодой человек заявил, что приобрел фальшивое свидетельство несколько месяцев назад у незнакомца. Данная информация проверяется, пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

А 43-летний житель Бийска подделал подпись в договоре купли-продажи автомобиля, пытаясь реализовать его от лица владельца. Ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка