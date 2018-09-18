Алтайский абитуриент попался на подделке документов при поступлении в вуз

«Липовый» диплом свидетельствовал о победе молодого человека в престижном всероссийском конкурсе в 2018 году. Этот документ давал ему возможность заработать дополнительные баллы для поступления.
Если экспертиза подтвердит, что диплом поддельный, парню грозит судимость и наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо арест на срок до шести месяцев.
К уголовной ответственности могут привлечь и 29-летнего бийчанина, предъявившего в РЭО ГИБДД ненастоящее свидетельство профессионального водителя для сдачи экзамена на категории «Д» и «Е». Молодой человек заявил, что приобрел фальшивое свидетельство несколько месяцев назад у незнакомца. Данная информация проверяется, пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.
А 43-летний житель Бийска подделал подпись в договоре купли-продажи автомобиля, пытаясь реализовать его от лица владельца. Ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.