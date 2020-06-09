Алтайский актер Иван Стебунов отрицает, что был в машине с Ефремовым во время ДТП

Актер Иван Стебунов заявил, что его не было в машине Михаила Ефремова в момент ДТП. На место происшествия они с женой приехали уже после аварии, сообщил артист в комментарии «Звезде».

«Ни меня, ни моей жены на момент ДТП в машине не было. Ни в каком баре мы не отдыхали, мы приехали на место ДТП», — сказал Стебунов.

Он также добавил, что через три минуты после них на место аварии также подъехал актер Сергей Гармаш.

«Вышли из машины, нас сфотографировали, а теперь говорят, что мы были в этой машине, нас не было там», — цитирует Стебунова Mash.

Что произошло

Известный российский актер, дебошир и скандалист Михаил Ефремов устроил крупное ДТП вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади.

Управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada.

По предварительным данным, актер управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Водитель второго авто скончался в больнице.