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Происшествия

Умер водитель фургона, в который врезался Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова

Водитель автофургона, который пострадал в результате аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, скончался в больнице, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Скорая помощь. Реанимация.
Скорая помощь. Реанимация.
Михаил Хаустов

По данным агентства, медики боролись за жизнь водителя, но не смогли его спасти, пишет Газета.Ru.

«Он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.

Известный актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Вместе с ним ехал алтайский актер Иван Стебунов и его жена Елена Власова.

Авария попала в камеры наблюдения. С них видно, что автомобиль под управлением Ефремова на высокой скорости пересекает двойную сплошную и врезается в фургон.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Управляя внедорожником Jeep Grand Cherokee, актер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada. В результате ДТП водитель легковушки из компании доставки еды «Деликатеска.ру» получил несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы — об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 246 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), пишет znak.com. Ефремову грозит до 7 лет лишения свободы.

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