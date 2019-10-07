Алтайский бизнесмен переоценил свои услуги по вывозу отходов с кладбища

Мэрия Рубцовска заключила договор с компанией «Риал», которая занимается вывозом ТБО. Выяснилось, что директор организации сделал фиктивные документы и завысил объемы и стоимость своих услуг. Мэрия переплатила ему более 700 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Контракт с «Риалом» власти заключили 2018 году. Компания должны была собирать, транспортировать и захоранивать твердые бытовые отходы, собранные в городе и на кладбище.

Директор организации, «движимый корыстными побуждениями», сделал фиктивные документы, согласно которых объемы и стоимость выполненных работ существенно подорожали.

«В результате мошеннических действий директора, администрацией района предприятию была выплачена сумма в размере более 744 тысяч рублей, что является крупным размером», — добавили в СК.

Бизнесмен свою вину в ходе следствия отрицал, но его доводы опровергли доказательства. На имущество предпринимателя наложили арест, а уголовное дело о мошенничестве передали в суд.

Как ранее писал altapress.ru, директор рубцовской компании «Риал» — депутат местного горсовета Игорь Раченков. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.