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Происшествия

Алтайский депутат попался на мошенничестве с ТБО

Директор рубцовской компании «Риал», депутат местного горсовета Игорь Раченков подозревается в мошенничестве. О расследовании уголовного дела сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Подозреваемый передавал в администрацию города документы, в которых приукрашивал сделанную своей фирмой работу по сбору и транспортировке мусора.

Свалка в Рубцовске
Свалка в Рубцовске
vrubcovske.ru

В 2018 году между администрация Рубцовска и фирма «Риал» заключили договоры на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению отходов на полигоне ТБО.

Раченков обеспечил изготовление, подписание и предоставление в администрацию фиктивных документов, в которых явно и существенно завышались объемы выполненных работ в рамках контрактов. Соответственно, увеличивалась и сумма причитающихся средств.

Таким образом с апреля 2018 года по январь 2019 года он похитил крупную сумму бюджетных средств. В следкоме не уточнили, сколько. По данным «Банкфакса», речь может идти об 1,7 млн рублей.

К вероятной противоправной деятельности Раченкова могут быть причастны сразу несколько сотрудников администрации Рубцовска, в том числе замначальника управления по ЖКХ и экологии Владимир Веснин, пишет издание.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

56-летний Игорь Раченков стал депутатом горсовета осенью 2017 года. Он член ЛДПР. Вопрос об исключении депутата из партии в ближайшие дни решит координационный совет.

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