Рождественские чтения стартуют в Алтайском крае на этой неделе. Полная программа фестиваля

С 19 по 22 июня в Барнауле и селе Косиха пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского. Откроют его сразу двумя концертами приглашенных гостей. В филармонии 19 июня выступит актер Евгений Дятлов, а 20 июня — певица Алена Свиридова.

20 июня впервые в выездном формате в Красилово пройдет Межрегиональный семинар молодых литераторов, сообщает краевое правительство.

Сюда приедут 30 молодых писателей и поэтов из Москвы, Ярославской, Кемеровской, Иркутской областей, Башкортостана, Карелии, Сыктывкара, Липецка, Челябинска, Узбекистана, Черногории и Белоруссии. Вместе со своими наставниками они будут работать по направлениям «Проза» и «Поэзия».

21 июня в ГМИЛИКА откроется литературный фестиваль. В торжественной части примет участие жена младшего брата поэта Татьяна Рождественская. В музее презентуют книгу российского журналиста Виктора Кирюшина «Облака над садом» и пятый выпуск поэтического сборника стихов Роберта Рождественская, а также выставку каллиграфии Ольги Алексеенко «От сердца. От руки».

В этот же день, в 18:30, на открытой площадке перед краевым театром драмы Евгений Дятлов и Алена Свиридова выступят с концертной программой «Вдруг на бегу остановиться…» вместе с Новосибирской филармоний и алтайским симфоническим оркестром.

22 июня в селе Косиха все желающие смогут принять участие в экскурсии по Мемориальному музею Рождественского и посмотреть выставку пленэрных этюдов алтайских художников.

Не обойдется в этот день без традиционных народных гуляний. На Яру любви пройдут песенный и поэтический фестивали, а также фестиваль национальных культур. Впервые будет работать интерактивная площадка литературных чтений. Завершится праздник в Косихе концертной программой «Мы совпали с тобой» с участием приглашенных московских артистов.

Напомним, что Рождественские чтения проводятся на родине известного поэта-шестидесятника с 2007 года. В прошлом году скульптор Зураб Церители подарил селу двухметровую бронзовую статую поэта, которую установили в Косихе напротив центра патриотического воспитания имени Рождественского.