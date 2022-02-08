8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Алтайский чиновник хотел поселить людей в разрушенном бараке с выбитыми стеклами

Бывшего заместителя главы администрации Бийского района обвиняют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Он хотел переселить жильцов аварийного дома в общежитие без кухни, электричества, вода и даже стекол в окнах.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова

В его обязанности входило в том числе расселение граждан из аварийного жилья. Чиновник знал, что в поселке Боровой находится жилой дом, в котором нет управляющей организации.

«Однако с 2014 по 2018 год заместитель главы не принял действенны мер к отбору управляющей организации, в том числе путем проведения открытого конкурса, что вследствие естественной эксплуатации помещений привело к превышению предельно допустимых характеристик физического износа, не обеспечивающего безопасности жизни и здоровья граждан», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Затем в 2018 году жилой дом признали аварийным, а жильцов стало необходимо расселить. Районные власти предложили им общежитие в поселке Первомайский, но оно было нежилым и непригодным.

Например, в комнатах не было батарей, кухни и санузла (санузел один на этаж), окна без стекол и заколочены фанерой, не было счетчиков воды и электроэнергии.

Вину бывший чиновник не признал, утверждая, что в районе не было финансовой возможности расселить жителей дома в надлежащие жилые помещения.

Тем не менее, дело передали на рассмотрение суда.

По данным источников, речь идет о Юрие Анищенко.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость