Алтайский чиновник хотел поселить людей в разрушенном бараке с выбитыми стеклами

Бывшего заместителя главы администрации Бийского района обвиняют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Он хотел переселить жильцов аварийного дома в общежитие без кухни, электричества, вода и даже стекол в окнах.

В его обязанности входило в том числе расселение граждан из аварийного жилья. Чиновник знал, что в поселке Боровой находится жилой дом, в котором нет управляющей организации.

«Однако с 2014 по 2018 год заместитель главы не принял действенны мер к отбору управляющей организации, в том числе путем проведения открытого конкурса, что вследствие естественной эксплуатации помещений привело к превышению предельно допустимых характеристик физического износа, не обеспечивающего безопасности жизни и здоровья граждан», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Затем в 2018 году жилой дом признали аварийным, а жильцов стало необходимо расселить. Районные власти предложили им общежитие в поселке Первомайский, но оно было нежилым и непригодным.

Например, в комнатах не было батарей, кухни и санузла (санузел один на этаж), окна без стекол и заколочены фанерой, не было счетчиков воды и электроэнергии.

Вину бывший чиновник не признал, утверждая, что в районе не было финансовой возможности расселить жителей дома в надлежащие жилые помещения.

Тем не менее, дело передали на рассмотрение суда.

По данным источников, речь идет о Юрие Анищенко.