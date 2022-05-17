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Происшествия

Алтайский чиновник из районной казны оплатил учебу на юриста. Ранее он присвоил овощехранилище

Главу Баевского района в Алтайском крае обвинили в растрате, сообщает краевое СУ СКР. Ранее его признали виновным в крупном мошенничестве.

Андрей Мерц.
Андрей Мерц.
"Голос хлебороба"

По данным следствия, обвиняемый, являясь главой муниципального образования в период с 2019 по 2020 год, воспользовался служебным положением и оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в вузе по специальности «юриспруденция» на сумму более 108 тыс. рублей.

Экс-чиновника взяли под домашний арест. Его обвиняют по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

С апреля 2012 года по май 2021 года район возглавлял Андрей Мерц. Его с подельником ранее осудили на условный срок за присвоение здания овощехранилища.

В мае 2021 года Мерца из-за дела о мошенничестве отстранили от исполнения обязанностей и возложили их на первого заместителя Виктора Горбоносова. На сайте администрации района на данный момент не указан глава, а в качестве врио значится Нина Аленина.

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