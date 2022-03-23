На Алтае главу района и его друга осудили за присвоение овощехранилища

В Алтайском крае главу Баевского района и местного жителя признали виновными в крупном мошенничестве, сообщает региональный СК.

Напомним, в Баевском районе находится здание овощехранилища, право собственности на которое фактически принадлежало РАЙПО (районному потребительскому обществу), но правоустанавливающих документов не было.

«Данные обстоятельства были достоверно известны главе района и его знакомому. В период с марта 2018 по сентябрь 2019 года обвиняемые решили обманным путем приобрести право собственности на имущество. В связи с чем глава района поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к обвиняемому мужчине», — рассказали в ведомстве.

В результате мошеннических действий Баевскому РАЙПО нанесли ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

Обвиняемые вину в мошенничестве не признали. Суд назначил обоим условное наказание: главе района — 2 года, сельчанину — 1 год 8 месяцев.

Ранее сообщили, как глава алтайского сельсовета присвоил гектар в районе, где любят махинации с землей.