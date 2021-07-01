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Происшествия

Главу сельсовета в Алтайском крае поймали на мошенничестве

Суд признал виновным в мошенничестве бывшего главу одного из сельсоветов Тальменского района Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Деревня. Недвижимость. Загородный дом.
Деревня. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

По версии следствия, в 2017 году мужчина решил приобрести право собственности на земельный участок в границах возглавляемого им села.

Для этого он изготовил фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у его сестры права собственности на земельный участок. На основании этого документа женщина зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 4 тыс. кв.м. в органах Росреестра.

«В результате мошеннических действий муниципальному образованию причинен имущественный ущерб в сумме более 360 тысяч рублей», — заявили в СК.

Мужчина признал вину в махинациях. Суд приговорил его к 1,5 годам условного лишения свободы.

Ранее главу Баевского района Алтайского края Андрея Мерца отправили в отставку после того, как следователи предъявили обвинение экс-чиновнику в мошенничестве.

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